L'anti-surconsommation gagne du terrain

Une nouvelle tendance voit l'achat de cadeaux de Noël de seconde main devenir populaire pour contrer la surconsommation et l'endettement nord-américain.

Cette pratique est motivée par l'économie, l'écologie et l'intérêt pour le style rétro/vintage.

La créatrice de contenu Andrée-Anne Lavigne, qualifiée de «désinfluenceuse», souligne que l'essence est de prendre du temps pour l'autre, en cherchant la «perle rare» plutôt qu'en dépensant.

Le succès des jouets d'enfants usagés est donné en exemple de cadeaux qui passent bien.

