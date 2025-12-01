En route vers l'aéroport Montréal-Trudeau

Alexandre Assal, un jeune homme de 21 ans, qui a sauvagement agressé un bon samaritain âgé de 68 ans, écope d'une peine de prison à domicile de 11 mois.

En octobre 2023, alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport Montréal-Trudeau, l'homme de 68 ans a offert son aide à Assal sur le bord de la route, qui semblait avoir besoin d'aide, en le faisant monter dans son véhicule.

Le jeune homme, ivre, a tenté de s'emparer du cellulaire du conducteur. Devant la résistance du conducteur, qui venait d'immobiliser son véhicule, Assal a lancé un café dans sa direction et l'a roué de coups.

C'est l'intervention d'un chauffeur de taxi qui a mis fin à l'agression.

La victime a subi plusieurs fractures au visage.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point, lundi, à Lagacé le matin.