Les Canadiens lessivés à Denver

Les Canadiens ont été lessivés 7-2 par l'Avalanche du Colorado la meilleure équipe de la LNH, samedi après-midi à Denver.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter, lundi, à Lagacé le matin.
Autres sujets abordés:
- Max Verstappen remporte le Grand Prix du Qatar;
- Les Canadiens rendront hommage à Andrei Markov mercredi;
- Le gardien Carter Hart est officiellement de retour dans la LNH, lui qui avait été acquitté des accusations en lien avec l'affaire d'Équipe Canada junior;
- Blessé, le quart des Steelers Aaron Rodgers est malmené par les Bills.