Hockey
Les Canadiens lessivés à Denver

«Contre l'Avalanche, on a vu c'était quoi un club aspirant à la Coupe Stanley»

le 1 décembre 2025 05:53

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Les Canadiens ont été lessivés 7-2 par l'Avalanche du Colorado la meilleure équipe de la LNH, samedi après-midi à Denver.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter, lundi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés:

  • Max Verstappen remporte le Grand Prix du Qatar;
  • Les Canadiens rendront hommage à Andrei Markov mercredi;
  • Le gardien Carter Hart est officiellement de retour dans la LNH, lui qui avait été acquitté des accusations en lien avec l'affaire d'Équipe Canada junior;
  • Blessé, le quart des Steelers Aaron Rodgers est malmené par les Bills.

