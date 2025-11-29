Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal (13-7-3, 29 points) affrontent les «Nordiques» du Colorado (17-1-6, 40 points) samedi après-midi au Ball Arena à Denver.

Ayant remporté leur trois derniers matchs, les Canadiens espèrent poursuivre ce bon élan contre l'équipe qui trône en première place du classement de la LNH.

Pour l'occasion, les joueurs de l'Avalanche enfilent l'uniforme des Nordiques. Il s'agit de la 2e fois que l'équipe porte les chandails classiques bleus aux fleurs de lys de son ancêtre de Québec.

Au lieu d'un Peter Stastny ou d'un Joe Sakic, le Tricolore devra affronter le puissant attaquant Nathan MacKinnon qui mène la course au trophée Art-Ross avec une récolte de 41 points (19 buts, 22 passes) en 24 matchs, cinq points de plus que son plus proche poursuivant, Macklin Celebrini des Sharks de San Jose.

Jakub Dobes sera devant le but pour les troupes de Martin St-Louis. Le gardien de l'équipe menée par Jared Bednar sera Mackenzie Blackwood.

Écoutez le match entre les Canadiens de Montréal et les «Nordiques» du Colorado à Denver, samedi dès 15h, avec Martin McGuire et Dany Dubé.