Le premier ministre Mark Carney a soulevé des réactions mitigées en annonçant un protocole d’entente avec le gouvernement de l’Alberta qui pourrait mener à la construction d’un nouveau pipeline.

Si cette décision semble faire le bonheur des Albertains, la nouvelle est accueillie avec moins d'enthousiasme ailleurs au pays, et a poussé le député Steven Guilbeault à quitter son poste de ministre.

Mark Carney court-il un risque politique ?

Écoutez Antoine Trépanier, journaliste de La Presse à Ottawa, se pencher sur le sujet, vendredi, au micro de Philippe Cantin.