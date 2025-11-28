Circulation cette fin de semaine

La circulation sera difficile en fin de semaine dans la grande région de Montréal, alors que plusieurs chantiers se tiendront pour une dernière fois avant le début officiel de la saison hivernale.

Le pont de l’Île-aux-Tourtes sera totalement fermé à la circulation, dans les deux directions, entre vendredi soir et lundi matin.

Des travaux toucheront aussi le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, qui sera totalement fermé tout au long de la fin de semaine en direction de Montréal. Une fermeture aura aussi lieu vers la Rive-Sud dans la nuit de vendredi à samedi uniquement.

Écoutez Louis-André Bertrand, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable, revenir sur les entraves de la fin de semaine, vendredi, au micro de Philippe Cantin.