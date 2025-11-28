 Aller au contenu
Société
Circulation cette fin de semaine

Le pont de l’Île-aux-Tourtes et le tunnel Lafontaine entravés jusqu'à lundi

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 novembre 2025 15:17

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Des travaux toucheront aussi le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine qui sera totalement fermé tout au long de la fin de semaine en direction de Montréal. / Graham Hughes / La Presse Canadienne

La circulation sera difficile en fin de semaine dans la grande région de Montréal, alors que plusieurs chantiers se tiendront pour une dernière fois avant le début officiel de la saison hivernale.

Le pont de l’Île-aux-Tourtes sera totalement fermé à la circulation, dans les deux directions, entre vendredi soir et lundi matin.

Des travaux toucheront aussi le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, qui sera totalement fermé tout au long de la fin de semaine en direction de Montréal. Une fermeture aura aussi lieu vers la Rive-Sud dans la nuit de vendredi à samedi uniquement.

Écoutez Louis-André Bertrand, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable, revenir sur les entraves de la fin de semaine, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

