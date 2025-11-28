Avalanche aux couleurs des Nordiques

L’hommage qui sera rendu aux Nordiques de Québec par l’Avalanche du Colorado ce samedi ne fait pas l’unanimité parmi les partisans de cette ancienne équipe de la Ligue nationale de hockey.

Les joueurs de l'Avalanche porteront le chandail original des Nordiques de Québec alors qu’ils disputeront un match contre les Canadiens de Montréal, au Centre Bell.

Écoutez à ce sujet «un vrai fan des Nordiques», Philippe Cantin, animateur de l’émission Le Québec maintenant, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.