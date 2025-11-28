Album Plexus lunaire

L'humoriste Adib Alkhalidey, qui a récemment dévoilé au public ses talents pour la musique, lance Plexus lunaire, son tout nouvel album.
Écoutez l'artiste multidisciplinaire en discuter vendredi à l'émission Lagacé le matin.
«Je suis rendu à une place où j'essaie de puiser mes opinions, puis ma perception du monde à partir de cet endroit à l'intérieur de moi, que j'appelle le plexus lunaire. Des fois, on fait face à des épreuves des changements, des événements ou des questionnements qui nous forcent à se recueillir. J'ai l'impression que j'accepte un peu plus le monde, dans une nouvelle posture qui permet de choisir de se transformer soi-même.»