Analyse de Dany Dubé

Les Canadiens de Montréal s'apprêtent à affronter les Golden Knights à Vegas vendredi après-midi, suivi de près par un duel contre l'Avalanche du Colorado.

Au cœur des discussions, on retrouve le gardien Samuel Montembeault, dont on attend une «bonne performance absolument» face au retour du capitaine des Knights, Mark Stone.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter avec Dany Dubé concernant le rendement des Canadiens.

L'analyste insiste sur l'importance de ne pas accorder de «but trop rapide», une tendance trop souvent vue chez les Canadiens.

En effet, sur 79 buts accordés cette saison, 34 sont survenus «sans riposte», un pourcentage alarmant.