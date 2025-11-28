 Aller au contenu
Hockey
Analyse de Dany Dubé

Le Tricolore mis à l'épreuve dans l'Ouest

par 98.5

0:00
4:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 novembre 2025 09:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dany Dubé
Dany Dubé
Le Tricolore mis à l'épreuve dans l'Ouest
Dany Dubé / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal s'apprêtent à affronter les Golden Knights à Vegas vendredi après-midi, suivi de près par un duel contre l'Avalanche du Colorado.

Au cœur des discussions, on retrouve le gardien Samuel Montembeault, dont on attend une «bonne performance absolument» face au retour du capitaine des Knights, Mark Stone.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter avec Dany Dubé concernant le rendement des Canadiens.

L'analyste insiste sur l'importance de ne pas accorder de «but trop rapide», une tendance trop souvent vue chez les Canadiens.

En effet, sur 79 buts accordés cette saison, 34 sont survenus «sans riposte», un pourcentage alarmant. 

Vous aimerez aussi

«Ça va être dix jours de célébration de hockey» -Mario Cecchini
Les amateurs de sports
«Ça va être dix jours de célébration de hockey» -Mario Cecchini
0:00
10:58
Une belle performance de Xavier Villeneuve
Les amateurs de sports
Une belle performance de Xavier Villeneuve
0:00
7:18

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«J'haïs ça les restaurants à partager» -Frédéric Labelle
Rattrapage
Les humeurs de fred
«J'haïs ça les restaurants à partager» -Frédéric Labelle
«J'ai l'impression que j'accepte un peu plus le monde sous une nouvelle posture»
Rattrapage
Album Plexus lunaire
«J'ai l'impression que j'accepte un peu plus le monde sous une nouvelle posture»
Le fédéral repousse des travaux sur le pont Jacques-Cartier à 2055
Rattrapage
Procrastination?
Le fédéral repousse des travaux sur le pont Jacques-Cartier à 2055
«Danielle Smith, une enragée finie, s'est fait un nouvel ami en Mark Carney»
Rattrapage
Un oléoduc dans l'Ouest du Canada
«Danielle Smith, une enragée finie, s'est fait un nouvel ami en Mark Carney»
«J'aimerais vraiment ça faire le Festival de jazz de Montréal» -Isabelle Boulay
Rattrapage
Un rêve à réaliser en 2026?
«J'aimerais vraiment ça faire le Festival de jazz de Montréal» -Isabelle Boulay
Abus de contraventions: «Qu'on annule tout ça, qu'on s'excuse publiquement»
Rattrapage
Police de Laval
Abus de contraventions: «Qu'on annule tout ça, qu'on s'excuse publiquement»
Tireur de Washington: «Il y a une opportunité politique pour Donald Trump»
Rattrapage
Les républicains vont instrumentaliser la tragédie
Tireur de Washington: «Il y a une opportunité politique pour Donald Trump»
Accéder à la propriété: «Les premiers acheteurs doivent se faire aider»
Rattrapage
10 ans d'épargne pour avoir la mise de fonds
Accéder à la propriété: «Les premiers acheteurs doivent se faire aider»
Listes d'attente: «Le rapport vient valider ce qu'on dit depuis longtemps»
Rattrapage
Cafouillage dans le réseau de la santé
Listes d'attente: «Le rapport vient valider ce qu'on dit depuis longtemps»
«Les libéraux environnementalistes se sentent trahis par Mark Carney»
Rattrapage
Démission de Steven Guilbeault
«Les libéraux environnementalistes se sentent trahis par Mark Carney»
«On n'a pas à transformer nos rues, nos trottoirs, nos parcs en lieux de culte»
Rattrapage
Laïcité 2.0
«On n'a pas à transformer nos rues, nos trottoirs, nos parcs en lieux de culte»
Les meilleures aubaines du Vendredi fou et les arnaques à éviter en ligne
Rattrapage
Les consommateurs sont au rendez-vous
Les meilleures aubaines du Vendredi fou et les arnaques à éviter en ligne
«Guilbeault a été obligé d'avaler plusieurs couleuvres depuis que Carney est PM»
Rattrapage
Il quitte le cabinet
«Guilbeault a été obligé d'avaler plusieurs couleuvres depuis que Carney est PM»
Un débat en français difficile pour les candidats à la chefferie du NPD
Rattrapage
Langue
Un débat en français difficile pour les candidats à la chefferie du NPD