Les républicains vont instrumentaliser la tragédie

L'une des deux personnes blessées mercredi par un tireur à Washington est morte jeudi en fin de journée.

Sarah Beckstrom, 20 ans, est décédée après avoir passé près de 24 heures dans un état critique. C'est Donald Trump qui a annoncé son décès.

Un autre soldat de 24 ans se trouvait toujours jeudi soir entre la vie et la mort.

Le directeur du FBI, Kash Patel, a indiqué que plusieurs perquisitions avaient été menées et que les enquêteurs tentaient toujours de comprendre les motifs du tireur d'origine afghane.

L'administration Trump se penche sur la possibilité de déporter la famille du tireur originaire d'Afghanistan.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, membre de la Chaire Raoul-Dandurand, faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.

Ce dernier estime que Trump se servira assurément de cet événement pour alimenter son discours anti-immigrant.