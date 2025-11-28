 Aller au contenu
Politique
Les républicains vont instrumentaliser la tragédie

Tireur de Washington: «Il y a une opportunité politique pour Donald Trump»

par 98.5

0:00
7:12

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 novembre 2025 08:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Tireur de Washington: «Il y a une opportunité politique pour Donald Trump»
Patrick Lagacé / Cogeco Média

L'une des deux personnes blessées mercredi par un tireur à Washington est morte jeudi en fin de journée.

Sarah Beckstrom, 20 ans, est décédée après avoir passé près de 24 heures dans un état critique. C'est Donald Trump qui a annoncé son décès.

Un autre soldat de 24 ans se trouvait toujours jeudi soir entre la vie et la mort.

Le directeur du FBI, Kash Patel, a indiqué que plusieurs perquisitions avaient été menées et que les enquêteurs tentaient toujours de comprendre les motifs du tireur d'origine afghane.

L'administration Trump se penche sur la possibilité de déporter la famille du tireur originaire d'Afghanistan.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, membre de la Chaire Raoul-Dandurand, faire le point, vendredi, à Lagacé le matin.

Ce dernier estime que Trump se servira assurément de cet événement pour alimenter son discours anti-immigrant.

«Comment il va être récupéré, voire instrumentalisé par l'administration Trump pour ramener la chose sur des thèmes qui lui sont plus favorables ou pour lesquels il a un clou qu'il peut marteler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, [le tireur est originaire] de l'Afghanistan, mais c'est pas Ben Laden qui serait entré sur le territoire américain de manière illégale. Il faisait partie de ses collaborateurs des forces américaines sur place à l'époque.»

Guillaume Lavoie

Vous aimerez aussi

«À quelles fins insulter deux partis politiques?» -Dimitri Soudas
Le Québec maintenant
«À quelles fins insulter deux partis politiques?» -Dimitri Soudas
0:00
8:19
«Guilbeault a été obligé d'avaler plusieurs couleuvres depuis que Carney est PM»
Lagacé le matin
«Guilbeault a été obligé d'avaler plusieurs couleuvres depuis que Carney est PM»
0:00
9:35

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«J'haïs ça les restaurants à partager» -Frédéric Labelle
Rattrapage
Les humeurs de fred
«J'haïs ça les restaurants à partager» -Frédéric Labelle
«J'ai l'impression que j'accepte un peu plus le monde sous une nouvelle posture»
Rattrapage
Album Plexus lunaire
«J'ai l'impression que j'accepte un peu plus le monde sous une nouvelle posture»
Le fédéral repousse des travaux sur le pont Jacques-Cartier à 2055
Rattrapage
Procrastination?
Le fédéral repousse des travaux sur le pont Jacques-Cartier à 2055
«Danielle Smith, une enragée finie, s'est fait un nouvel ami en Mark Carney»
Rattrapage
Un oléoduc dans l'Ouest du Canada
«Danielle Smith, une enragée finie, s'est fait un nouvel ami en Mark Carney»
Le Tricolore mis à l'épreuve dans l'Ouest
Rattrapage
Analyse de Dany Dubé
Le Tricolore mis à l'épreuve dans l'Ouest
«J'aimerais vraiment ça faire le Festival de jazz de Montréal» -Isabelle Boulay
Rattrapage
Un rêve à réaliser en 2026?
«J'aimerais vraiment ça faire le Festival de jazz de Montréal» -Isabelle Boulay
Abus de contraventions: «Qu'on annule tout ça, qu'on s'excuse publiquement»
Rattrapage
Police de Laval
Abus de contraventions: «Qu'on annule tout ça, qu'on s'excuse publiquement»
Accéder à la propriété: «Les premiers acheteurs doivent se faire aider»
Rattrapage
10 ans d'épargne pour avoir la mise de fonds
Accéder à la propriété: «Les premiers acheteurs doivent se faire aider»
Listes d'attente: «Le rapport vient valider ce qu'on dit depuis longtemps»
Rattrapage
Cafouillage dans le réseau de la santé
Listes d'attente: «Le rapport vient valider ce qu'on dit depuis longtemps»
«Les libéraux environnementalistes se sentent trahis par Mark Carney»
Rattrapage
Démission de Steven Guilbeault
«Les libéraux environnementalistes se sentent trahis par Mark Carney»
«On n'a pas à transformer nos rues, nos trottoirs, nos parcs en lieux de culte»
Rattrapage
Laïcité 2.0
«On n'a pas à transformer nos rues, nos trottoirs, nos parcs en lieux de culte»
Les meilleures aubaines du Vendredi fou et les arnaques à éviter en ligne
Rattrapage
Les consommateurs sont au rendez-vous
Les meilleures aubaines du Vendredi fou et les arnaques à éviter en ligne
«Guilbeault a été obligé d'avaler plusieurs couleuvres depuis que Carney est PM»
Rattrapage
Il quitte le cabinet
«Guilbeault a été obligé d'avaler plusieurs couleuvres depuis que Carney est PM»
Un débat en français difficile pour les candidats à la chefferie du NPD
Rattrapage
Langue
Un débat en français difficile pour les candidats à la chefferie du NPD