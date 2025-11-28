Il quitte le cabinet

L'ex-ministre Steven Guilbeault n'a appris que lundi qu'une annonce était imminente pour la construction d'un pipeline de l'Alberta vers la côte ouest.

L'ancien militant écologiste aurait immédiatement demandé à rencontrer le premier ministre Mark Carney.

Après cet entretien qui a eu lieu jeudi, Steven Guilbault a rédigé sa lettre de démission à titre de ministre du Patrimoine.

Il aurait estimé que le projet de pipeline enfonçait le dernier cloue de ses politiques de lutte contre les changements climatiques qu'il a fait adopter alors qu'il occupait le poste de ministre de l'environnement sous Justin Trudeau.

