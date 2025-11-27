L'émission Dans un cinéma près de chez vous, qui plonge dans l'envers du décor de notre univers cinématographique, sera de retour pour une troisième année dès le samedi 29 novembre.
Écoutez Gildor Roy, qui animera cette émission pour la première fois, discuter de ce nouveau défi, jeudi avec Catherine Beauchamp.
«Je pense qu'on donne des réponses aux questions sur le cinéma. Quand on voit le milieu du cinéma au Québec, ben, c'est au gala du cinéma. Souvent, le monde se dit que c'est des gens qui font du flafla, pis ça a donc l'air facile. Ce sont de vrais jobs. Puis le monde travaille vraiment fort. Puis je pense qu'on réussit à le montrer.»