Luc Ferrandez aborde la controverse entourant la production de pales d'éoliennes québécoises qui seraient, selon la PDG d'Hydro-Québec, difficiles à produire pour faire face à notre contexte hivernal.

Pourtant, le maire de Gaspé a démenti ces propos en affirmant que l'usine en aurait la capacité.

Luc Ferrandez croit qu'Hydro-Québec devrait «prendre le temps» de développer une filière, par exemple en investissant dans la recherche et développement au-delà de son discours qui consiste à dire qu'elle veut aller dans cette direction, tout en faisant construire des pales chinoises.