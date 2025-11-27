Afin de simplifier le travail des policiers

 Aller au contenu
Véhicules bruyants: nouveau règlement dans l'arrondissement St-Laurent

par 98.5

0:00
3:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 novembre 2025 08:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Véhicules bruyants: nouveau règlement dans l'arrondissement St-Laurent
Les véhicules de l'arrondissement de Saint-Laurent devront faire moins de bruit avec le nouveau règlement. / Dmitry / Adobe Stock

Le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal, veut s’attaquer aux bruits des véhicules.

Alan DeSousa et son équipe ont modifié la réglementation des bruits causés par les automobiles, les véhicules commerciaux et les véhicules lourds.

L'objectif est de simplifier le travail de la police, comme l'explique le maire Alan DeSousa.

Les amendes pour une première infraction pourraient atteindre 100 à 2000 dollars.

Écoutez Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, expliquer le nouveau règlement, jeudi, dans Lagacé le matin.

«Avec un changement au règlement, les policiers peuvent donner une amende ou prôner l'infraction immédiatement s'ils constatent que ça crée une nuisance.»

Alan Desousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent

