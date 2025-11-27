Afin de simplifier le travail des policiers

Le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal, veut s’attaquer aux bruits des véhicules.

Alan DeSousa et son équipe ont modifié la réglementation des bruits causés par les automobiles, les véhicules commerciaux et les véhicules lourds.

L'objectif est de simplifier le travail de la police, comme l'explique le maire Alan DeSousa.

Les amendes pour une première infraction pourraient atteindre 100 à 2000 dollars.

Écoutez Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, expliquer le nouveau règlement, jeudi, dans Lagacé le matin.