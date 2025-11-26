À la veille du premier match d'Alexandre Texier avec les Canadiens de Montréal, son compatriote de France commente.
Écoutez Antoine Roussel sur divers sujets touchant les Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «Mammoth» ou «Mammouth»? Antoine est Français. Fin du débat;
- Est-ce qu'un entraîneur en santé - comme Martin St-Louis - aide sa cause auprès de l'équipe?
- L'acquisition d'Alexandre Texier: «Une acquisition qui ne te coûte rien et avec le potentiel de frapper le jackpot»
- Les deux joueurs qui étaient prêts au camp d'entraînement des Canadiens étaient Florian Xhekaj et Adam Engstrom.