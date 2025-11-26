Les renforts pour la Victoire en 2025-2026

La Victoire de Montréal a triomphé 4-0, mardi soir, à la Place Bell, contre les Sirens de New York.
Écoutez la gardienne Ann-Renée Desbiens, qui a réussi le jeu blanc, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une première victoire convaincante pour la formation montréalaise;
- Desbiens sur la nouvelle venue Abby Roque: «Elle trouve toujours le moyen de rendre le match intéressant»;
- Les renforts pour la saison 2025-2026: «On a essayé d'ajouter un petit peu de tout»;
- La troisième année de la Victoire: «Ça en parle de plus en plus en ville»
- La saison actuelle est aussi une année olympique: «Il faut gérer certaines affaires. Il faut écouter mon corps. Il faut avoir un plan.»