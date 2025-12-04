Partant probable samedi?

Jakub Dobes n'a pas volé la victoire, mercredi soir, contre les Jets de Winnipeg, mais il a fait les arrêts quand il le fallait.
Écoutez Stéphane Waite commenter la situation des gardiens des Canadiens de Montréal en compagnie de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On analyse la performance de Jacub Dobes;
- Dobes devra apprendre à gérer ses émotions, lui qui est à chaque bout du spectre selon les résultats;
- L’émission rend hommage à Andrei Markov, deuxième meilleur pointeur du Canadien chez les défenseurs - à égalité avec Guy Lapointe et derrière Larry Robinson;
- Le retour de Jonathan Toews avec les Jets de Winnipeg;
- Le rôle d’Arber Xhekaj dans la défense de ses coéquipiers.