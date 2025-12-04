Bilan Tennis Canada

Tennis Canada a fait un bilan position cette semaine au terme de la saison 2025.
Écoutez Hugues Léger, directeur général de Tennis Montréal, analyser le succès record de Tennis Canada cette année avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Plus de 505 000 spectateurs à Montréal et à Toronto cette année, surpassant Indian Wells
- L’importance des investissements en infrastructures pour rivaliser avec d’autres Masters 1000 comme Cincinnati Rome et Monte-Carlo.
- Le Canada, troisième puissance mondiale en tennis masculin et féminin en 2025;
- Félix Auger-Aliassime a terminé l'année au 5e rang mondial;
- Victoria Mboko est passée du 330e rang au 18e rang mondial.