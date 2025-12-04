 Aller au contenu
Sports
Bilan Tennis Canada

Plus de 505 000 spectateurs à Montréal et à Toronto cette année

par 98.5 Sports

0:00
5:29

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 décembre 2025 21:04

Avec

Louis Jean
Louis Jean
Plus de 505 000 spectateurs à Montréal et à Toronto cette année
Victoria Mboko après sa victoire à Montréal cet été. / PC/Christinne Muschi

Tennis Canada a fait un bilan position cette semaine au terme de la saison 2025.

Écoutez Hugues Léger, directeur général de Tennis Montréal, analyser le succès record de Tennis Canada cette année avec Louis Jean, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Plus de 505 000 spectateurs à Montréal et à Toronto cette année, surpassant Indian Wells
  • L’importance des investissements en infrastructures pour rivaliser avec d’autres Masters 1000 comme Cincinnati Rome et Monte-Carlo.
  • Le Canada, troisième puissance mondiale en tennis masculin et féminin en 2025;
  • Félix Auger-Aliassime a terminé l'année au 5e rang mondial;
  • Victoria Mboko est passée du 330e rang au 18e rang mondial.

Vous aimerez aussi

«80 % des blessures au hockey sont traumatiques» -Le Dr Julio Fernandes
Les amateurs de sports
«80 % des blessures au hockey sont traumatiques» -Le Dr Julio Fernandes
0:00
8:45
Un gros duel et des moyennes à la baisse pour les gardiens
Le Québec maintenant
Un gros duel et des moyennes à la baisse pour les gardiens
0:00
5:34

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Place au tirage au sort, vendredi
Rattrapage
Coupe du monde 2026
Place au tirage au sort, vendredi
«80 % des blessures au hockey sont traumatiques» -Le Dr Julio Fernandes
Rattrapage
Vague de blessures dans la LNH
«80 % des blessures au hockey sont traumatiques» -Le Dr Julio Fernandes
«Dobes n'a que trois défaites en temps régulier» -Stéphane Waite
Rattrapage
Partant probable samedi?
«Dobes n'a que trois défaites en temps régulier» -Stéphane Waite
«Nate MacKinnon n'accepte jamais d'être le numéro 2» -Jean-Sébastien Giguère
Rattrapage
L'Avalanche du Colorado domine
«Nate MacKinnon n'accepte jamais d'être le numéro 2» -Jean-Sébastien Giguère
«Il n'y a pas de plan B» - Luc Tardif
Rattrapage
JO: et si l'aréna de hockey n'est pas prêt?
«Il n'y a pas de plan B» - Luc Tardif
«C'est la nouvelle réalité de la Ligue nationale» -Martin Brodeur
Rattrapage
Taux d'efficacité en baisse et calendrier condessé
«C'est la nouvelle réalité de la Ligue nationale» -Martin Brodeur
«Un beau cadeau de Noël» -Bruno Heppell
Rattrapage
Philpot demeure à long terme à Montréal
«Un beau cadeau de Noël» -Bruno Heppell
«Lui, c'était ses coéquipiers» -Dany Dubé
Rattrapage
Les forts liens de Markov à Montréal
«Lui, c'était ses coéquipiers» -Dany Dubé
«Il faut que tu sois engagé mentalement» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Il faut que tu sois engagé mentalement» -Martin St-Louis
Jake Evans: «C'est le joueur qui cause le plus de problèmes» -Dany Dubé
Rattrapage
Il connait des ennuis
Jake Evans: «C'est le joueur qui cause le plus de problèmes» -Dany Dubé
«Je savais que j'allais jouer dans la Ligue nationale» -Charle-Édouard D'Astous
Rattrapage
Dans la LNH avec le Lightning à 27 ans
«Je savais que j'allais jouer dans la Ligue nationale» -Charle-Édouard D'Astous
«Samuel Blais a une paire de mains incroyable» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Rocket de Laval
«Samuel Blais a une paire de mains incroyable» -Stéphane Leroux
La dernière course va couronner le champion de 2025
Rattrapage
Formule 1
La dernière course va couronner le champion de 2025
«Les Sénateurs auront connu des mois d'octobre et de novembre positifs»
Rattrapage
Pour la première fois depuis 2016-2017
«Les Sénateurs auront connu des mois d'octobre et de novembre positifs»