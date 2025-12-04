Il y a une vague de blessures dans la LNH, plusieurs joueurs devant s'absenter durant des semaines, voire, des mois.
Écoutez le Dr Julio Fernandes, chirurgien orthopédiste et professeur à l’Université de Montréal, à ce sujet au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
«C'est une ligue ou il y a beaucoup de contacts», précise-t-il, d'entrée de jeu.
«Il y a plus de blessures au hockey qu'il y en a au soccer. C'est des blessures différentes. Donc, 80 % des blessures sont traumatiques au hockey: contusion et séparation de l'épaule et tout ça. Et les lésions du genou arrivent aussi, mais c'est un peu différent.»
Les sujets discutés
- 80 % des blessures au hockey sont traumatiques
- Le calendrier exigeant et le manque de récupération
- L’importance de la prévention, notamment chez les jeunes et les femmes
- Les avancées médicales prolongeant les carrières.