Il y a une vague de blessures dans la LNH, plusieurs joueurs devant s'absenter durant des semaines, voire, des mois.

Écoutez le Dr Julio Fernandes, chirurgien orthopédiste et professeur à l’Université de Montréal, à ce sujet au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

«C'est une ligue ou il y a beaucoup de contacts», précise-t-il, d'entrée de jeu.