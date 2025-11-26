 Aller au contenu
Économie
Acier et bois d'oeuvre

Des mesures d’aide annoncées par Mark Carney

par 98.5

0:00
5:20

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 novembre 2025 17:59

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Des mesures d’aide annoncées par Mark Carney
À vos intérêts / Cogeco Média

Le premier ministre canadien Mark Carney a annoncé diverses mesures d’aide, notamment pour les secteurs de l’acier et du bois d’œuvre.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Réduction des quotas d'importation d'acier de la Chine, de la Turquie et du Brésil (de 50 % à 20 %);
  • L'imposition de droits de douane de 25 % sur certains produits dérivés;
  • Une subvention fédérale réduisant de 50 % le coût du transport interprovincial;
  • Ottawa injecte 500 millions de dollars supplémentaires dans le programme de garantie du bois d'œuvre, portant le total à 1,2 milliard $, afin de soutenir les entreprises québécoises du secteur;
  • Les bourses à la hausse pour une troisième journée de suite.

Vous aimerez aussi

Le secteur privé à la rescousse de la crise du logement
Le Québec maintenant
Le secteur privé à la rescousse de la crise du logement
0:00
5:54
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
Lagacé le matin
Le coût de la vie augmente, le prix des billets d'avion diminue
0:00
8:11

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
L'importance de renforcer la brigade défensive autour de Lane Hutson
Rattrapage
Arrivée d'Adam Engstrom
L'importance de renforcer la brigade défensive autour de Lane Hutson
Quelles sont les demandes des enfants au père Noël?
Rattrapage
En 2025
Quelles sont les demandes des enfants au père Noël?
Les deux membres de la Garde nationale sont toujours gravement blessés
Rattrapage
Fusillade près de la Maison-Blanche
Les deux membres de la Garde nationale sont toujours gravement blessés
«À quelles fins insulter deux partis politiques?» -Dimitri Soudas
Rattrapage
La sortie de Magali Picard
«À quelles fins insulter deux partis politiques?» -Dimitri Soudas
Propos de Magali Picard: «Elle doit s'excuser, mais sur le fond, elle a raison»
Rattrapage
Loi 3 sur les syndicats
Propos de Magali Picard: «Elle doit s'excuser, mais sur le fond, elle a raison»
Un premier match dans la LNH pour Adam Engstrom
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un premier match dans la LNH pour Adam Engstrom
Une carte Pokémon sème la bagarre dans un Costco à proximité d'Ottawa
Rattrapage
D'où vient cette passion?
Une carte Pokémon sème la bagarre dans un Costco à proximité d'Ottawa
Comment une séparation difficile a inspiré une comédie libératrice
Rattrapage
La série «La Médiatrice»
Comment une séparation difficile a inspiré une comédie libératrice
«Liberté 55» est «définitivement morte et enterrée» -Katia Gagnon
Rattrapage
Place au «Liberté 75»
«Liberté 55» est «définitivement morte et enterrée» -Katia Gagnon
Réforme Boulet: «Ce qu'on reproche au ministre, c'est de faire de l'ingérence»
Rattrapage
Projet de loi 3 contestée par la FTQ, CSN, CSQ...
Réforme Boulet: «Ce qu'on reproche au ministre, c'est de faire de l'ingérence»
L'Américain Steve Witkoff conseille les Russes sur le plan de paix en Ukraine
Rattrapage
«Il n'y a que les Occidentaux qui sont surpris»
L'Américain Steve Witkoff conseille les Russes sur le plan de paix en Ukraine
La saison 5 de «Stranger Things» est lancée sur Netflix
Rattrapage
Le Québec maintenant
La saison 5 de «Stranger Things» est lancée sur Netflix
Le DGEQ s'intéresse à une discussion impliquant Marwah Rizqy
Rattrapage
Congédiement de Geneviève Hinse
Le DGEQ s'intéresse à une discussion impliquant Marwah Rizqy
On parle de l'an 3 de la Victoire de Montréal
Rattrapage
Hockey féminin
On parle de l'an 3 de la Victoire de Montréal