Acier et bois d'oeuvre

Le premier ministre canadien Mark Carney a annoncé diverses mesures d’aide, notamment pour les secteurs de l’acier et du bois d’œuvre.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Réduction des quotas d'importation d'acier de la Chine, de la Turquie et du Brésil (de 50 % à 20 %);
- L'imposition de droits de douane de 25 % sur certains produits dérivés;
- Une subvention fédérale réduisant de 50 % le coût du transport interprovincial;
- Ottawa injecte 500 millions de dollars supplémentaires dans le programme de garantie du bois d'œuvre, portant le total à 1,2 milliard $, afin de soutenir les entreprises québécoises du secteur;
- Les bourses à la hausse pour une troisième journée de suite.