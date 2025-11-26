Les Canadiens de Montréal entament une série de trois matchs qui s'annoncent difficiles à l'étranger.
Écoutez Martin McGuire, depuis Salt Lake City, en parler avec Meeker Guerrier et Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un premier match dans la LNH pour le défenseur Adam Engstrom;
- Engstrom va jouer avec Alexandre Carrier;
- Les performances d'Engstrom pourraient influencer l’évaluation de la ligne bleue chez les Canadiens;
- Des rumeurs de transaction impliquent les Predators Nashville (Stamkos, Marchessault, O'Reilly).