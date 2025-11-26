D'où vient cette passion?

Une bagarre a eu lieu lundi dernier dans un Costco près d'Ottawa, non pas en raison de rabais particuliers, mais plutôt par la présence d'une carte rare Pokémon.

Écoutez Benoît Doyon, propriétaire de la Boutique Imaginaire à Québec, expliquer cet engouement dans Le Québec maintenant, mercredi.

Benoît Doyon mentionne que l'intérêt autour des cartes Pokémon s'est accéléré durant la pandémie, où il serait «passé en deuxième vitesse».