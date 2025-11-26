D'où vient cette passion?

Une bagarre a eu lieu lundi dernier dans un Costco près d'Ottawa, non pas en raison de rabais particuliers, mais plutôt par la présence d'une carte rare Pokémon.
Écoutez Benoît Doyon, propriétaire de la Boutique Imaginaire à Québec, expliquer cet engouement dans Le Québec maintenant, mercredi.
Benoît Doyon mentionne que l'intérêt autour des cartes Pokémon s'est accéléré durant la pandémie, où il serait «passé en deuxième vitesse».
Pokémon présentement est en avance sur le monde des cartes de sports. Mais tout cet univers-là représentait peut-être, jadis, chez moi, 20 % de notre chiffre d'affaires à travers les neuf succursales qu'on a en province. Mais aujourd'hui, on est plus dans le 40 ou 45 %.