La série «La Médiatrice»

La série québécoise La Médiatrice a remporté un Emmy International à New York mardi, un exploit historique pour une production francophone du Québec.

La productrice Marie-Hélène Lebeau-Taschereau a souligné que la série est une manière d'autoriser ce sentiment, qui est rarement exprimé.

L'autrice, Marie-Hélène Grégoire, a révélé que l'idée est née d'une séparation difficile.

La série, qu'elle qualifie de «comédie libératrice», aborde la colère féminine et l'empowerment en montrant une médiatrice trompée par son mari qui utilise la colère comme moteur.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, mercredi, au Québec maintenant.