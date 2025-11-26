 Aller au contenu
Société
Place au «Liberté 75»

«Liberté 55» est «définitivement morte et enterrée» -Katia Gagnon

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 novembre 2025 16:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Katia Gagnon
Katia Gagnon
Société sous la loupe / Cogeco Média

Après des données révélées par Le Journal de Montréal, la règle du «Liberté 55» est «morte et enterrée», selon notre chroniqueuse Katia Gagnon.

Place maintenant au «Liberté 75».

Écoutez la chronique de Katia Gagnon à ce propos au micro de Philippe Cantin, mercredi.

Katia Gagnon souligne que plusieurs personnes font le choix, par passion, de continuer à travailler après 55, 60 ou encore 70 ans, mais que d'autres doivent continuer à travailler par nécessité financière, ces derniers qui représentant 40 % de la population.

