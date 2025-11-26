 Aller au contenu
Société
Au profit de l'hôpital Sainte-Justine

Un concert-bénéfice de Noël mercredi soir à la TOHU

La commission

le 26 novembre 2025 14:58

La bonne nouvelle du jour: Marie-Claude Barrette animera un concert-bénéfice à la TOHU au profit de la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine mercredi soir.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder la bonne nouvelle du jour, mercredi apràs-midi.

La chorale réunira une cinquantaine de femmes d'affaires, des artistes engagés et Les Petits Chanteurs de Laval, entre autres.

On pourra y entendre chanter Valérie Beaudoin de Cogeco et des chanteurs et chanteuses comme Marie Michèle Desrosiers, Marc Hervieux et Ariane Moffatt.

Leur objectif est de récolter plus d'un million dollars en dons.

  • La réfection de la piste cyclable du Pont-Jacques-Cartier est reportée à 2055 lors du changement de tablier qui aura lieu à ce moment-là.

