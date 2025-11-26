Au profit de l'hôpital Sainte-Justine

La bonne nouvelle du jour: Marie-Claude Barrette animera un concert-bénéfice à la TOHU au profit de la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine mercredi soir.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder la bonne nouvelle du jour, mercredi apràs-midi.

La chorale réunira une cinquantaine de femmes d'affaires, des artistes engagés et Les Petits Chanteurs de Laval, entre autres.

On pourra y entendre chanter Valérie Beaudoin de Cogeco et des chanteurs et chanteuses comme Marie Michèle Desrosiers, Marc Hervieux et Ariane Moffatt.

Leur objectif est de récolter plus d'un million dollars en dons.

Autre nouvelle du jour: