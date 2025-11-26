Trop puissantes, les fédérations de médecins?

Le Dr Michel Bureau dénonce le pouvoir des fédérations de médecins et estime «qu'il n'y a pas un médecin qui ose les questionner».

Il pense aussi que l'exode des médecins n'a jamais eu lieu et qu'il n'arrivera jamais.

Écoutez Dr Michel Bureau, pédiatre, professeur et chercheur, ex-doyen de médecine, ex-sous-ministre associé au ministère de la Santé, expliquer sa position, mercredi, dans La commission.

Le docteur explique qu'il n'y a pas beaucoup de postes disponibles pour les médecins en Ontario et ne croit pas ceux qui brandissent la menace de quitter le Québec pour la province voisine.