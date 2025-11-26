 Aller au contenu
Société
La commission

Poupées pédopornographiques: une action en justice contre AliExpress et Joom

par 98.5

0:00
3:03

Entendu dans

La commission

le 26 novembre 2025 14:03

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Poupées pédopornographiques: une action en justice contre AliExpress et Joom
La commission / Cogeco Média

Pour la rafale de nouvelles, les Commissaires discutent levées de fonds, commerce, guerre et lutte contre l'exploitation. 

Valérie Beaudoin et la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, participent à un spectacle de chorale à la Tohu mercredi soir, au profit de la Fondation Sainte-Justine. Elles ont également enregistré un disque de Noël.

Le premier ministre du Canada, Mark Carney ferait une annonce mercredi après-midi concernant le bois d'œuvre et l'acier pour faire face aux tarifs douaniers.

Le Canada pourrait imposer des contre-tarifs aux pays sans entente commerciale, incluant les États-Unis.

Conflit en Ukraine: Moscou affirme voir des « points positifs » dans le plan de paix américain initial en 28 points, indiquant que des négociations sont en cours pour mettre fin au conflit.

Enfin, le ministre du Commerce en France a annoncé une action en justice contre les plateformes AliExpress et Joom qui vendent des poupées à caractère pédopornographique. 

Écoutez la rafale de nouvelles avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi après-midi, à La commission

Vous aimerez aussi

Le DGEQ s'intéresse à une discussion impliquant Marwah Rizqy
Le Québec maintenant
Le DGEQ s'intéresse à une discussion impliquant Marwah Rizqy
0:00
8:30
Réforme Boulet: «Ce qu'on reproche au ministre, c'est de faire de l'ingérence»
Le Québec maintenant
Réforme Boulet: «Ce qu'on reproche au ministre, c'est de faire de l'ingérence»
0:00
7:24

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Un concert-bénéfice de Noël mercredi soir à la TOHU
Rattrapage
Au profit de l'hôpital Sainte-Justine
Un concert-bénéfice de Noël mercredi soir à la TOHU
Le retour de la neige et du froid: une bonne saison pour la motoneige
Rattrapage
De quoi aura l'air notre hiver?
Le retour de la neige et du froid: une bonne saison pour la motoneige
Nouveaux avions de chasse au Canada: «Il est trop tard, c'est impossible»
Rattrapage
Avions F-35 vs Gripen
Nouveaux avions de chasse au Canada: «Il est trop tard, c'est impossible»
«L'exode des médecins ne va jamais arriver», affirme Dr Michel Bureau
Rattrapage
Trop puissantes, les fédérations de médecins?
«L'exode des médecins ne va jamais arriver», affirme Dr Michel Bureau
Données de nos enfants stockées aux États-Unis: «On n'a pas d'information»
Rattrapage
Toutes les précautions ont-elles été prises?
Données de nos enfants stockées aux États-Unis: «On n'a pas d'information»
À quoi servent les voies réservées sur nos autoroutes?
Rattrapage
Projet de 292 millions $ sur l'A15 Nord
À quoi servent les voies réservées sur nos autoroutes?
L'attitude de Magali Picard: double standard ou erreur stratégique?
Rattrapage
Possible grève sociale au Québec
L'attitude de Magali Picard: double standard ou erreur stratégique?
L’administration Trump s’attaque aux passagers en pyjamas dans les avions
Rattrapage
«Tenues vestimentaires appropriées»
L’administration Trump s’attaque aux passagers en pyjamas dans les avions
L'évolution du CH: «la base est faite, mais la finition est longue et difficile»
Rattrapage
Les Canadiens affrontent le Mammoth de l’Utah
L'évolution du CH: «la base est faite, mais la finition est longue et difficile»
Une ligne 24/7 sur la cruauté animale: la SPCA peut appliquer le Code criminel
Rattrapage
Nouveaux moyens contre la négligence
Une ligne 24/7 sur la cruauté animale: la SPCA peut appliquer le Code criminel
Décès à l'hôpital de Saint-Jérôme: un recours collectif est envisagé
Rattrapage
À cause de plaies de lit
Décès à l'hôpital de Saint-Jérôme: un recours collectif est envisagé
Alerte aux rails dangereux à Lac-Mégantic: le CP répond avec une amende de 700$
Rattrapage
Citoyen convaincu qu'on tente de le faire taire
Alerte aux rails dangereux à Lac-Mégantic: le CP répond avec une amende de 700$
Conflit avec les médecins, la crise au PLQ et un drame à Hong Kong
Rattrapage
La commission
Conflit avec les médecins, la crise au PLQ et un drame à Hong Kong
Le Parti québécois ne ferme pas la porte à Vincent Marissal
Rattrapage
«Transfuge» politique
Le Parti québécois ne ferme pas la porte à Vincent Marissal