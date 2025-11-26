La commission

Pour la rafale de nouvelles, les Commissaires discutent levées de fonds, commerce, guerre et lutte contre l'exploitation.

Valérie Beaudoin et la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, participent à un spectacle de chorale à la Tohu mercredi soir, au profit de la Fondation Sainte-Justine. Elles ont également enregistré un disque de Noël.

Le premier ministre du Canada, Mark Carney ferait une annonce mercredi après-midi concernant le bois d'œuvre et l'acier pour faire face aux tarifs douaniers.

Le Canada pourrait imposer des contre-tarifs aux pays sans entente commerciale, incluant les États-Unis.

Conflit en Ukraine: Moscou affirme voir des « points positifs » dans le plan de paix américain initial en 28 points, indiquant que des négociations sont en cours pour mettre fin au conflit.

Enfin, le ministre du Commerce en France a annoncé une action en justice contre les plateformes AliExpress et Joom qui vendent des poupées à caractère pédopornographique.

