Possible grève sociale au Québec

Sylvain Mallette (ex-président FAE) a réagi au ton de Magali Picard, présidente de la FTQ, qui a traité le ministre du Travail d'« innocent » et refusé de lui serrer la main, y voyant une possible erreur stratégique.

Il pose la question: a-t-on un double standard face à la colère féminine?

Il estime que le projet de loi 3 vise à «mettre sous tutelle les organisations syndicales».

Concernant la menace d'une «grève sociale», M. Mallette juge le concept flou et hors du rôle démocratique d'un syndicat s'il vise à défaire le gouvernement en place.

Écoutez Sylvain Malette, ancien président de la Fédération autonome de l'enseignement, à ce sujet, mercredi, à La commission.