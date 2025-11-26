Nouveaux moyens contre la négligence

La directrice de la SPCA de Montréal, Laurence Massé, a annoncé une nouvelle initiative: ses agents sont désormais mandatés pour appliquer les Codes criminel et pénal contre la cruauté animale.

L'organisme a ouvert une ligne 24/7 pour gérer les plus de 9 000 signalements annuels à travers le Québec.

La cruauté inclut la négligence (refus de soins vétérinaires, manque d'abri) et la souffrance volontaire.

L'initiative est financée par les donateurs et le besoin de fonds est «criant».

