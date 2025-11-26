Le premier ministre François Legault a rencontré le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ, dans l'espoir de trouver une «voie de passage» constructive pour régler le conflit avec les médecins.

Pendant ce temps, l'Association des pédiatres intente une poursuite contre la FMSQ, estimant que les femmes médecins sont désavantagées dans le mode de rémunération.

La crise au PLQ persiste autour du chef Pablo Rodriguez, suite à des révélations liant une discussion sur le financement d'un député fédéral au conflit avec Marwah Rizqy.

Enfin, un incendie à Hong Kong mobilise 750 pompiers et 400 policiers, le drame étant comparé aux attentats du 11 septembre.

Écoutez la discussion d'ouverture à La commission, mercredi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.