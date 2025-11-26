 Aller au contenu
Société
Réduction des GES

«C'est pas au ministère de l'Environnement que l'environnement va se décider»

le 26 novembre 2025 09:52

«C'est pas au ministère de l'Environnement que l'environnement va se décider»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le ministre de l'Environnement Bernard Drainville doute des capacités du Québec à respecter ses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre puisque le contexte économique a changé. Selon lui, si Québec se conformait à toutes ses cibles, ça coûterait 38 milliards de dollars.

Le gouvernement a entrepris mardi des consultations sur la révision de ces cibles. Bernard Drainville a d'ailleurs questionné la possibilité de faire en cinq ans autant que ce qui a été fait depuis 1990.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin

