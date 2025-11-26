Réduction des GES

Le ministre de l'Environnement Bernard Drainville doute des capacités du Québec à respecter ses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre puisque le contexte économique a changé. Selon lui, si Québec se conformait à toutes ses cibles, ça coûterait 38 milliards de dollars.

Le gouvernement a entrepris mardi des consultations sur la révision de ces cibles. Bernard Drainville a d'ailleurs questionné la possibilité de faire en cinq ans autant que ce qui a été fait depuis 1990.

