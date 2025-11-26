Le projet d'une voie réservée de l'autoroute 15, en direction nord, entre Boisbriand et Mirabel, est critiqué, car il coûtera près de 300 millions de dollars pour un usage majoritairement limité au covoiturage et aux taxis, les bus étant peu fréquents sur ce segment.

Écoutez Xavier-Antoine Lalande faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le maire dénonce une «mauvaise analyse de la problématique» et une analyse des besoins «carencée» qui ne répond pas à la croissance démographique et au débit de circulation élevé de la région.

Il déplore l'absence de projets porteurs en mobilité dans les Laurentides.