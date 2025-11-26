 Aller au contenu
Société
Dans les Laurentides

Voie réservée sur l'A15 Nord: un projet à 300 M$ qui ne répond pas aux besoins

par 98.5

0:00
6:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 novembre 2025 08:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Voie réservée sur l'A15 Nord: un projet à 300 M$ qui ne répond pas aux besoins
Le projet d'une voie réservée de l'autoroute 15, en direction nord, entre Boisbriand et Mirabel, est critiqué, car il coûtera près de 300 millions de dollars. / mario beauregard / Adobe Stock

Le projet d'une voie réservée de l'autoroute 15, en direction nord, entre Boisbriand et Mirabel, est critiqué, car il coûtera près de 300 millions de dollars pour un usage majoritairement limité au covoiturage et aux taxis, les bus étant peu fréquents sur ce segment. 

Écoutez Xavier-Antoine Lalande faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le maire dénonce une «mauvaise analyse de la problématique» et une analyse des besoins «carencée» qui ne répond pas à la croissance démographique et au débit de circulation élevé de la région.

Il déplore l'absence de projets porteurs en mobilité dans les Laurentides.

«L'axe de l'autoroute 15, c'est un axe assez particulier. C'est la seule autoroute qui nous amène vers le nord. Donc le samedi matin, il y a énormément de trafic vers le nord pour profiter du paysage des Laurentides. C'est aussi un secteur où transitent beaucoup de marchandises, donc le transport lourd est quand même assez important. L'autoroute 15, c'est le lien entre Montréal et les régions ressources de l'Abitibi et du nord des Laurentides.»

Xavier-Antoine Lalande

Vous aimerez aussi

Donald Trump et le cirque des dindes graciées
Lagacé le matin
Donald Trump et le cirque des dindes graciées
0:00
3:53
«C'est pas au ministère de l'Environnement que l'environnement va se décider»
Lagacé le matin
«C'est pas au ministère de l'Environnement que l'environnement va se décider»
0:00
6:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«C'est pas au ministère de l'Environnement que l'environnement va se décider»
Rattrapage
Réduction des GES
«C'est pas au ministère de l'Environnement que l'environnement va se décider»
«Magali Picard joue les gros bras et ça ne va pas lui servir»
Rattrapage
Elle refuse de serrer la main de Jean Boulet
«Magali Picard joue les gros bras et ça ne va pas lui servir»
Penny Oleksiak suspendue: «C'est définitivement une énorme négligence»
Rattrapage
Manquements concernant sa localisation
Penny Oleksiak suspendue: «C'est définitivement une énorme négligence»
Le mystère de la «crypte» de Repentigny: la table de réunion du maire fait jaser
Rattrapage
Réseaux sociaux
Le mystère de la «crypte» de Repentigny: la table de réunion du maire fait jaser
Une version restaurée et enrichie de «The Beatles Anthology»
Rattrapage
Disponible sur Disney +
Une version restaurée et enrichie de «The Beatles Anthology»
Elle tente de voir un patient aux 10 minutes: «J'ai échoué lamentablement»
Rattrapage
Pour répondre aux exigences de la loi 2
Elle tente de voir un patient aux 10 minutes: «J'ai échoué lamentablement»
Des juges visés par des sanctions économiques américaines
Rattrapage
Pas de Visa, pas d'Amazon, pas de Microsoft...
Des juges visés par des sanctions économiques américaines
Taxe sur l'essence: «Se priver de revenus, c'est carrément irresponsable»
Rattrapage
Mise à jour économique
Taxe sur l'essence: «Se priver de revenus, c'est carrément irresponsable»
Un hiver «comme dans le temps, avec le froid et la neige»?
Rattrapage
Prévisions météo
Un hiver «comme dans le temps, avec le froid et la neige»?
Projet de loi sur la laïcité: «J'ai rien vu de particulièrement choquant»
Rattrapage
Interdiction du port de signes religieux
Projet de loi sur la laïcité: «J'ai rien vu de particulièrement choquant»
Alléger le fardeau des travailleurs: les deux mesures «cadeaux» d'Eric Girard
Rattrapage
Mise à jour économique
Alléger le fardeau des travailleurs: les deux mesures «cadeaux» d'Eric Girard
Un député libéral fédéral impliqué dans la crise au PLQ?
Rattrapage
Le DGEQ s'intéresserait à une discussion
Un député libéral fédéral impliqué dans la crise au PLQ?
Donald Trump et le cirque des dindes graciées
Rattrapage
Tradition de l'Action de grâce
Donald Trump et le cirque des dindes graciées
Spécial «Chevelu» | L'énigme du mercredi 26 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Chevelu» | L'énigme du mercredi 26 novembre