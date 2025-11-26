Le projet d'une voie réservée de l'autoroute 15, en direction nord, entre Boisbriand et Mirabel, est critiqué, car il coûtera près de 300 millions de dollars pour un usage majoritairement limité au covoiturage et aux taxis, les bus étant peu fréquents sur ce segment.
Écoutez Xavier-Antoine Lalande faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Le maire dénonce une «mauvaise analyse de la problématique» et une analyse des besoins «carencée» qui ne répond pas à la croissance démographique et au débit de circulation élevé de la région.
Il déplore l'absence de projets porteurs en mobilité dans les Laurentides.
«L'axe de l'autoroute 15, c'est un axe assez particulier. C'est la seule autoroute qui nous amène vers le nord. Donc le samedi matin, il y a énormément de trafic vers le nord pour profiter du paysage des Laurentides. C'est aussi un secteur où transitent beaucoup de marchandises, donc le transport lourd est quand même assez important. L'autoroute 15, c'est le lien entre Montréal et les régions ressources de l'Abitibi et du nord des Laurentides.»