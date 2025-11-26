Selon une médecin de famille d'Alma, pour répondre aux exigences de la loi 2 du gouvernement du Québec, elle devrait voir un patient toutes les 10 minutes.

Est-ce possible?

Dre Mélodie Bouchard a fait le test avec ses patients, elle qui a plutôt l'habitude de passer 30 minutes avec eux.

Écoutez son entrevue au micro de Patrick Lagacé, mercredi.