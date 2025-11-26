Selon une médecin de famille d'Alma, pour répondre aux exigences de la loi 2 du gouvernement du Québec, elle devrait voir un patient toutes les 10 minutes.
Est-ce possible?
Dre Mélodie Bouchard a fait le test avec ses patients, elle qui a plutôt l'habitude de passer 30 minutes avec eux.
Écoutez son entrevue au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«Je me suis mis un ''timer'' devant moi et je me suis dit que j'allais essayer de faire 10 minutes par patient pour voir comment ma vie va être si jamais la loi 2 est appliquée. Donc, je commence, je pose mes questions et rapidement, je me suis rendu compte que c'est impossible. J'ai échoué lamentablement mon essai.»