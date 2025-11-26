Le ministre des Finances Eric Girard a présenté mardi la mise à jour économique du gouvernement du Québec, six mois après le dépôt du budget.

Parmi les mesures annoncées, on retrouve une indexation du régime fiscal ainsi qu'une réduction des taux de cotisation au Régime des rentes du Québec et au Régime d'assurance parentale du Québec.

Le gouvernement Legault a également décidé de ne pas baisser la taxe sur l'essence pour les Québécois.

Écoutez le ministre des Finances, Eric Girard, qui explique pourquoi au micro de Patrick Lagacé, mercredi.