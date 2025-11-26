 Aller au contenu
Taxe sur l'essence: «Se priver de revenus, c'est carrément irresponsable»

le 26 novembre 2025 08:10

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Taxe sur l'essence: «Se priver de revenus, c'est carrément irresponsable»
Le ministre des Finances Eric Girard lors de la présentation de sa mise à jour économique / La Presse Canadienne

Le ministre des Finances Eric Girard a présenté mardi la mise à jour économique du gouvernement du Québec, six mois après le dépôt du budget.

Parmi les mesures annoncées, on retrouve une indexation du régime fiscal ainsi qu'une réduction des taux de cotisation au Régime des rentes du Québec et au Régime d'assurance parentale du Québec.

Le gouvernement Legault a également décidé de ne pas baisser la taxe sur l'essence pour les Québécois.

Écoutez le ministre des Finances, Eric Girard, qui explique pourquoi au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

«C'est une mesure qui coûterait 1,5 milliard par année au coffre public. On a une loi au Québec, la loi sur l'équilibre budgétaire, qui nous oblige à revenir à l'équilibre budgétaire lorsque nous sommes en déficit, et se priver de revenus de 1,5 milliard à ce stade-ci, c'est carrément irresponsable. C'est incohérent avec nos propres lois.»

Eric Girard

Le ministre Girard aborde également le déficit du Québec et l'impact des tarifs américains.

