Le DGEQ s'intéresserait à une discussion

Est-ce qu'une simple discussion entre Marwah Rizqy et le député libéral fédéral Fayçal El-Khoury pourrait être l'élément déclencheur de la crise qui secoue le Parti libéral du Québec?

Selon les informations de La Presse, cet échange qui a eu lieu le 14 novembre dernier lors de l'inauguration du REM de Deux-Montagnes, quelques jours avant le congédiement de la cheffe de cabinet Geneviève Hinse, intéresse le Directeur général des élections du Québec.

Fayçal El-Khoury aurait participé activement à la campagne de Pablo Rodriguez pour la course à la direction du Parti libéral alors qu'il avait un mandat de solliciteur du PLQ.

