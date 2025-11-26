 Aller au contenu
Le DGEQ s'intéresserait à une discussion

Un député libéral fédéral impliqué dans la crise au PLQ?

par 98.5

0:00
11:55

Un député libéral fédéral impliqué dans la crise au PLQ?
Le député libéral fédéral Fayçal El-Khoury / La Presse Canadienne / Justin Tang

Est-ce qu'une simple discussion entre Marwah Rizqy et le député libéral fédéral Fayçal El-Khoury pourrait être l'élément déclencheur de la crise qui secoue le Parti libéral du Québec?

Selon les informations de La Presse, cet échange qui a eu lieu le 14 novembre dernier lors de l'inauguration du REM de Deux-Montagnes, quelques jours avant le congédiement de la cheffe de cabinet Geneviève Hinse, intéresse le Directeur général des élections du Québec.

Fayçal El-Khoury aurait participé activement à la campagne de Pablo Rodriguez pour la course à la direction du Parti libéral alors qu'il avait un mandat de solliciteur du PLQ.

Écoutez Jonathan Trudeau se pencher sur cette saga au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

Autres sujets abordés

  • Mise à jour économique du ministre des Finances Eric Girard: «D'un point de vue politique, ce n'est pas un exercice qui est raté»;
  • La présidente de la FTQ Magali Picard refuse de serrer la main du ministre du Travail Jean Boulet dans la foulée de la réforme du régime syndical: «Ça dégoulinait de mauvaise foi». 

