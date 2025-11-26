Entre Marwah Rizqy et un député du PLC

La crise qui secoue le Parti libéral du Québec continue d'attirer l'attention. Voilà que La Presse dévoile qu'une discussion entre Marwah Rizqy et le député libéral fédéral Fayçal El-Khoury pourrait être l'élément déclencheur.

Les deux élus auraient discuté ensemble lors de l'inauguration du REM de Deux-Montagnes le 14 novembre dernier, soit quelques jours avant le licenciement de Geneviève Hinse, qui était alors cheffe de cabinet de Marwah Rizqy.

Le Directeur général des élections s'intéresse à cet échange alors que M. El-Khoury aurait participé activement à la campagne de Pablo Rodriguez pour la course à la direction du Parti libéral du Québec.

Écoutez Patrick Lagacé qui revient sur ces révélations lors de son tour d'horizon de l'actualité, mercredi.

Il souligne que cela ne fait qu'épaissir le mystère entourant la crise au PLQ.

