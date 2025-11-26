 Aller au contenu
Gain de 4-0 face aux Sirens

Match d'ouverture local réussi pour la Victoire de Montréal

par 98.5

le 26 novembre 2025 05:52

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Match d'ouverture local réussi pour la Victoire de Montréal
La Victoire de Montréal a signé un gain de 4-0 lors de son match d'ouverture local / La Presse Canadienne

La Victoire de Montréal a réussi à faire oublier sa défaite par blanchissage lors de son premier match de la saison de la meilleure des façons, soit en blanchissant à son tour l'équipe adverse.

Après un revers de 2-0 face à Boston dimanche, Montréal a répliqué avec un gain de 4-0 contre les Sirens de New York devant ses partisans. Ils étaient d'ailleurs 8 300 à être rassemblés à la Place Bell de Laval.

Marie-Philip Poulin, Abby Roque, Nathalie Mlynkova et Maggie Flaherty ont inscrit les buts de la Victoire et la gardienne de but Ann-René Desbiens a fait la différence en réalisant 33 arrêts.

Écoutez Jean-Michel Bourque revenir sur ce match d'ouverture local de la Victoire de Montréal au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

Autres sujets abordés

  • Les Canadiens de Montréal affrontent le Mammoth de l'Utah mercredi soir;
  • La nageuse Penny Oleksiak suspendue pour deux ans.

