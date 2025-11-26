Gain de 4-0 face aux Sirens

La Victoire de Montréal a réussi à faire oublier sa défaite par blanchissage lors de son premier match de la saison de la meilleure des façons, soit en blanchissant à son tour l'équipe adverse.

Après un revers de 2-0 face à Boston dimanche, Montréal a répliqué avec un gain de 4-0 contre les Sirens de New York devant ses partisans. Ils étaient d'ailleurs 8 300 à être rassemblés à la Place Bell de Laval.

Marie-Philip Poulin, Abby Roque, Nathalie Mlynkova et Maggie Flaherty ont inscrit les buts de la Victoire et la gardienne de but Ann-René Desbiens a fait la différence en réalisant 33 arrêts.

Écoutez Jean-Michel Bourque revenir sur ce match d'ouverture local de la Victoire de Montréal au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

