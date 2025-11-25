Reprise des travaux à l'ASSNAT

Les travaux ont repris mardi, à l'Assemblée nationale du Québec, après une semaine de pause. Quels sujets étaient au menu du jour?

Écoutez Nathalie Normandeau aborder le sujet lors de sa chronique politique au micro de Philippe Cantin.

Elle débute en discutant du 3e lien qui a été abordé par le ministre des Transports, Jonatan Julien.