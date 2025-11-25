Reprise des travaux à l'ASSNAT

Les travaux ont repris mardi, à l'Assemblée nationale du Québec, après une semaine de pause. Quels sujets étaient au menu du jour?
Écoutez Nathalie Normandeau aborder le sujet lors de sa chronique politique au micro de Philippe Cantin.
Elle débute en discutant du 3e lien qui a été abordé par le ministre des Transports, Jonatan Julien.
«Ce dossier-là, on l'a moussé, on en a fait la promotion, on l'a enterré, on l'a ressuscité. Mais monsieur Julien a dit que ça prend des données et on est rigoureux dans notre démarche. C'est le moment où j'ai failli m'étouffer avec ma gorgée d'eau, parce que ce dossier-là, c'est le contraire de la rigueur.»