Autoroute des Laurentides

Une nouvelle voie réservée de 15 km : vraiment utiles?

par 98.5

le 25 novembre 2025 16:55

Philippe Cantin
L’autoroute des Laurentides (A-15) est souvent congestionnée. Pour tenter d’améliorer la situation, quelqu’un a eu l'idée d’ajouter une voie réservée, en direction nord seulement, entre Boisbriand et Mirabel.

Une voie réservée pour une poignée d’autobus, les taxis et les voitures avec plus de deux occupants. Un beau projet de 15 km pour... 300 millions $. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose?

Écoutez Philippe Jacques, codirecteur général de Trajectoire Québec, au micro de Philippe Cantin.

Philippe Jacques suggère que ces fonds auraient été mieux utilisés pour améliorer le train de banlieue de Saint-Jérôme ou moderniser le métro de Montréal, notamment la ligne verte et ses vieux wagons, afin de renforcer les infrastructures existantes.

«La voie réservée va servir à seulement quelques circuits d'autobus. La 15 n'est pas la voie la plus utilisée au niveau des déplacements des gens, hormis les automobilistes. C'est beaucoup plus la 117. Donc, d'aller ajouter une voie réservée complètement à gauche, 15 kilomètres, c'est vraiment de l'argent qui aurait pu être dépensé ailleurs pour favoriser les transports collectifs et non les automobilistes, pour leur donner un léger coup de main avec le trafic qui est assez infernal là-bas.»

Philippe Jacques

