Mise à jour économique d'Éric Girard

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a fait l'annonce d'un ensemble de mesures fiscales qui auront pour effet de remettre en moyenne 182 $ dans le portefeuille des Québécois en 2026-2027, mardi, dans le cadre de sa mise à jour économique.

Écoutez Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.