Mise à jour économique d'Éric Girard

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a fait l'annonce d'un ensemble de mesures fiscales qui auront pour effet de remettre en moyenne 182 $ dans le portefeuille des Québécois en 2026-2027, mardi, dans le cadre de sa mise à jour économique.
Écoutez Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.
«Paradoxalement, il y a moins de croissance économique prévue pour l'année en cours, mais le déficit budgétaire attendu est plus faible que ce qu'on prévoyait en mars dernier. Les tarifs de Trump ont fait moins mal qu'escompté, même si l'économie roule un peu moins bien et que des secteurs sont extrêmement affectés. Donc, le ministre se retrouve avec une relative meilleure posture en termes de déficit, même si le plan pour retrouver l'équilibre budgétaire sera parsemé d'embûches.»