 Aller au contenu
Société
Journée contre la violence faite aux femmes

«À Montréal seulement, 2 femmes sur 3 ont subi de la violence entre partenaires»

par 98.5

0:00
9:36

Entendu dans

La commission

le 25 novembre 2025 14:50

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«À Montréal seulement, 2 femmes sur 3 ont subi de la violence entre partenaires»
La commission / Cogeco Média

En cette Journée d'action contre la violence faite aux femmes, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau s'entretiennent avec l'organisme Transit secours Québec, qui reçoit plus d'une quarantaine de demandes d'aide par mois. 

Écoutez Anathalie Jean-Charles, présidente et fondatrice de Transit Secours Québec, sensibiliser la population à ce sujet dans La commission.

Elle explique qu'à Montréal seulement, deux femmes sur trois ont subi de la violence entre partenaires intimes ou des agressions sexuelles.

Transit Secours Québec aide, de façon sécurisée et confidentielle, les femmes victimes d'agressions verbales ou sexuelles qui souhaitent déménager, tout ce, gratuitement grâce à des bénévoles.

Vous aimerez aussi

«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay
Radio textos
«Je ne vois pas le voile comme une cagoule en été» -Marie-Ève Tremblay
0:00
38:01
«Les tarifs de Trump ont fait moins mal qu'escompté»
Le Québec maintenant
«Les tarifs de Trump ont fait moins mal qu'escompté»
0:00
7:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le Parti québécois ne ferme pas la porte à Vincent Marissal
Rattrapage
«Transfuge» politique
Le Parti québécois ne ferme pas la porte à Vincent Marissal
Après 20 jours en prison, Nicolas Sarkozy publie «Journal d'un prisonnier»
Rattrapage
Le livre sera-t-il un best-seller?
Après 20 jours en prison, Nicolas Sarkozy publie «Journal d'un prisonnier»
«Il reste un déficit important, mais moins pire qu'anticipé»
Rattrapage
Mise à jour économique d'Éric Girard
«Il reste un déficit important, mais moins pire qu'anticipé»
1500 condos pour les personnes itinérantes : «C'est un concept qui marche»
Rattrapage
Initiative de Toit à moi Canada
1500 condos pour les personnes itinérantes : «C'est un concept qui marche»
«On peut créer de la richesse sans nécessairement tout produire au Québec»
Rattrapage
Hydro-Québec achète des pales d'éoliennes en Chine
«On peut créer de la richesse sans nécessairement tout produire au Québec»
Nouvelle loi sur la laïcité: François Legault change-t-il son fusil d'épaule?
Rattrapage
Moins d'argent aux écoles privées religieuses
Nouvelle loi sur la laïcité: François Legault change-t-il son fusil d'épaule?
Bernard Drainville évalue la possibilité de réduire nos cibles de GES
Rattrapage
Mise à jour économique du gouvernement du Québec
Bernard Drainville évalue la possibilité de réduire nos cibles de GES
«On n'entend pas parler des Russes», s'étonne un ex-ambassadeur canadien
Rattrapage
L'Ukraine interessée par le plan de paix américain
«On n'entend pas parler des Russes», s'étonne un ex-ambassadeur canadien
La récompense pour retrouver le jeune Liam Toman passe de 10 000 à 50 000$
Rattrapage
«Comme dans tout, il y a de l'inflation»
La récompense pour retrouver le jeune Liam Toman passe de 10 000 à 50 000$
Mise à jour des finances publiques du Québec: «On retrouve la marque de Girard»
Rattrapage
Les cotisations au RRQ et au RQAP abaissées
Mise à jour des finances publiques du Québec: «On retrouve la marque de Girard»
Comment Trump réagirait-il à un Québec indépendant?
Rattrapage
Menace d'annexion
Comment Trump réagirait-il à un Québec indépendant?
Fin du «déboulage» scolaire: une excellente nouvelle pour les élèves
Rattrapage
La commission
Fin du «déboulage» scolaire: une excellente nouvelle pour les élèves
Nouveau phénomène: 50% des 60 ans et plus repoussent leur retraite
Rattrapage
Problèmes financiers, sentiments d'ennui...
Nouveau phénomène: 50% des 60 ans et plus repoussent leur retraite
Briser le préjugé: pourquoi le style combatif des femmes dérange?
Rattrapage
Stéréotype réducteur
Briser le préjugé: pourquoi le style combatif des femmes dérange?