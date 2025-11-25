Journée contre la violence faite aux femmes

En cette Journée d'action contre la violence faite aux femmes, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau s'entretiennent avec l'organisme Transit secours Québec, qui reçoit plus d'une quarantaine de demandes d'aide par mois.

Écoutez Anathalie Jean-Charles, présidente et fondatrice de Transit Secours Québec, sensibiliser la population à ce sujet dans La commission.

Elle explique qu'à Montréal seulement, deux femmes sur trois ont subi de la violence entre partenaires intimes ou des agressions sexuelles.

Transit Secours Québec aide, de façon sécurisée et confidentielle, les femmes victimes d'agressions verbales ou sexuelles qui souhaitent déménager, tout ce, gratuitement grâce à des bénévoles.