Hydro-Québec achète des pales d'éoliennes en Chine

Hydro-Québec doit-elle forcément faire produire ses pales d'éoliennes en Chine? C'est la question que se posent Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau après le passage de la présidente d'Hydro-Québec à Tout le monde en parle à cet effet.

Mathieu Johnson, vice-président chez Hydro-Québec, explique que les usines québécoises ne produisent pas de pales adaptées au climat québécois, ce qui oblige la société d'État à importer des composantes, notamment de Chine.

Écoutez Mathieu Johnson, vice-président Stratégies et développements chez Hydro-Québec, aborder la question à La commission, mardi après-midi.

Tout en affirmant «qu'on peut créer de la richesse sans nécessairement tout produire au Québec», Mathieu Johnson mentionne que les partenaires privés ne sont pas toujours au rendez-vous en ce qui a trait au financement d'éoliennes québécoises et que la société d'État met les bouchées doubles pour les attirer.