Bernard Drainville, le ministre de l'Environnement, évalue la possibilité de revoir à la baisse la cible de réduction de GES d'ici 2035 si elle met en péril les entreprises.

Il qualifie «d'opération comptable» le transfert de 1,8 milliard de dollars du Fonds vert vers le Fonds des générations, annoncé dans la récente mise à jour économique du gouvernement du Québec.

Écoutez Bernard Drainville, le ministre de l'Environnement, défendre son bilan, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

D'après le ministre, il faut un juste équilibre entre la croissance économique et la réduction des gaz à effet de serre.