Le premier ministre canadien, Marc Carney, et la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, vont annoncer jeudi un accord majeur entre Ottawa et l'Alberta, incluant des exemptions aux lois environnementales fédérales et un appui politique pour un nouveau pipeline vers la côte nord de la Colombie-Britannique, selon Dimitri Soudas.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés