Les Carabins de l'Université de Montréal ont remporté une deuxième coupe Vanier en trois ans cette fin de semaine, notamment grâce aux performances de leur quart-arrière recrue, José «Pépé» Gonzalez, qui a été nommé joueur par excellence du circuit canadien universitaire.

L'athlète a par ailleurs établi un record d'équipe pour le plus de passes de touché en une saison.

Écoutez l'entrevue de José «Pépé» Gonzalez que Philippe Cantin a réalisé en compagnie de Meeker Guerrier lors de son passage à Le Québec maintenant.