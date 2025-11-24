 Aller au contenu
Société
Manque de ressources pour les jeunes

«33% des jeunes se retrouvent en situation d'itinérance»

par 98.5

0:00
13:58

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 novembre 2025 16:35

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«33% des jeunes se retrouvent en situation d'itinérance»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

La transition entre les ressources de la Direction de la jeunesse et la vie extérieure est brutale pour les jeunes adultes. C'est ce que raconte la journaliste Nancy Audet, qui est elle-même passée par les rouages de l'organisme, dans les deux livres qu'elle a écrit sur la DPJ.

Elle y raconte l'histoire de Louisa, une jeune qui a passé 16 ans dans les différentes ressources de l'organisme et qui, le jour de ses 18 ans, s'est retrouvée à la rue avec ses effets personnels.

La nouvelle directrice  nationale de la DPJ, Lesley Hill, dénonçait le manque de ressources pour aider les jeunes à transitionner entre le système et une vie d'adulte complète dans la société.

Écoutez l'auteure Nancy Audet accompagné de la jeune Louisa aborder de la réalité des jeunes qui doivent passer par la DPJ au micro de Philippe Cantin.

«À 18 ans, c'est fini. Ils doivent quitter. Qu'ils soient en foyer de groupe, en centre jeunesse, en famille d'accueil, ils doivent partir. Malheureusement, ces jeunes-là ont un parcours de vie très difficile et on leur demande à 18 ans d'être plus prêt qu'un jeune qui a une famille et qui a une vie normale. Et il n'y a pas suffisamment de ressources.»

Nancy Audet, journaliste et auteure de deux livres sur la DPJ

