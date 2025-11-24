Manque de ressources pour les jeunes

La transition entre les ressources de la Direction de la jeunesse et la vie extérieure est brutale pour les jeunes adultes. C'est ce que raconte la journaliste Nancy Audet, qui est elle-même passée par les rouages de l'organisme, dans les deux livres qu'elle a écrit sur la DPJ.

Elle y raconte l'histoire de Louisa, une jeune qui a passé 16 ans dans les différentes ressources de l'organisme et qui, le jour de ses 18 ans, s'est retrouvée à la rue avec ses effets personnels.

La nouvelle directrice nationale de la DPJ, Lesley Hill, dénonçait le manque de ressources pour aider les jeunes à transitionner entre le système et une vie d'adulte complète dans la société.

