La colère des médecins persiste

La loi 2 continue d'alimenter le mécontentement des médecins alors que les répercussions négatives s'accumulent.

La Presse annonçait cette fin de semaine la fermeture d'une clinique pour enfants à LaSalle et la fermeture éventuelle d'une clinique à Louiseville en conséquence.

En plus de ces fermetures, les départs de médecins qui décident de quitter leur clinique se poursuivent, notamment en Mauricie.

Vendredi dernier, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a officiellement entrepris un recours juridique afin de contester la loi 2, quelques semaines après avoir demandé l'arbitrage.

Écoutez le Dr Benoit Heppell discuter de l'évolution de la situation, au micro de Philippe Cantin, lundi.