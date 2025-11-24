 Aller au contenu
La colère des médecins persiste

Loi 2: fermeture d'une clinique pour enfants à LaSalle

Le Québec maintenant

le 24 novembre 2025 15:39

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Loi 2: fermeture d'une clinique pour enfants à LaSalle
La loi 2 continue d'alimenter le mécontentement des médecins alors que les répercussions négatives s'accumulent.

La Presse annonçait cette fin de semaine la fermeture d'une clinique pour enfants à LaSalle et la fermeture éventuelle d'une clinique à Louiseville en conséquence. 

En plus de ces fermetures, les départs de médecins qui décident de quitter leur clinique se poursuivent, notamment en Mauricie.

Vendredi dernier, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a officiellement entrepris un recours juridique afin de contester la loi 2, quelques semaines après avoir demandé l'arbitrage.

Écoutez le Dr Benoit Heppell discuter de l'évolution de la situation, au micro de Philippe Cantin, lundi.

