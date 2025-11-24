Menace d'annexion

Avec la montée du Parti québécois et l'éventualité d'un référendum au cours des prochaines années, la question de la reconnaissance d'un Québec indépendant à l'international anime les discussions sur la scène politique.

C'est qu'il demeure difficile de prédire comment le président américain Donald Trump réagirait à la naissance d'une nouvelle nation voisine.

Dernièrement, la ministre Mélanie Joly et le député fédéral Angelo Iacono ont soulevé leurs inquiétudes pour la province face aux désirs d'annexion du président républicain, advenant un référendum gagnant.

Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a pour sa part affirmé qu'un Québec pays serait automatiquement reconnu à l'international par diverses juridictions.

Écoutez l'analyse offerte par le professeur de science politique à l'UQAM, Justin Massie, en compagnie de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à La Commission.