Politique provinciale
Menace d'annexion

Comment Trump réagirait-il à un Québec indépendant?

Comment Trump réagirait-il à un Québec indépendant?
Donald Trump / (AP Photo/Jose Luis Magana)

Avec la montée du Parti québécois et l'éventualité d'un référendum au cours des prochaines années, la question de la reconnaissance d'un Québec indépendant à l'international anime les discussions sur la scène politique.

C'est qu'il demeure difficile de prédire comment le président américain Donald Trump réagirait à la naissance d'une nouvelle nation voisine.

Dernièrement, la ministre Mélanie Joly et le député fédéral Angelo Iacono ont soulevé leurs inquiétudes pour la province face aux désirs d'annexion du président républicain, advenant un référendum gagnant.

Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a pour sa part affirmé qu'un Québec pays serait automatiquement reconnu à l'international par diverses juridictions.

Écoutez l'analyse offerte par le professeur de science politique à l'UQAM, Justin Massie, en compagnie de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à La Commission.

«Historiquement, ça a toujours été un enjeu de taille. Dans les années 90, l'idée d'avoir la reconnaissance des États-Unis suite à un référendum gagnant pour le Parti québécois, c'était fondamental pour faire cette transition harmonieuse vers un pays indépendant. Dans le contexte actuel, on a un président qui fait une guerre commerciale à son voisin et qui souhaite explicitement l'annexion du Canada aux États-Unis. Logiquement, une des façons que les États-Unis pourraient stimuler cette anexion c'est en soutenant les mouvements sécessionnistes, que ce soit au Québec ou en Alberta.»

Justin Massie, professeur de science politique à l'UQAM

