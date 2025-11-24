Sans retenir le plus bas soumissionnaire

Le Journal de Montréal a dévoilé lundi que 2,6 M$ d'argent des contribuables ont été utilisés pour la rénovation de la demeure du délégué général du Québec à New York.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie justifie cette utilisation de fonds publics par des «enjeux de sécurité et de fonctionnement» et par le besoin de modernisation des systèmes de plomberie et d'électricité qui datent des années 1980.

Fait intéressant, le gouvernement aurait pu économiser jusqu'à 547 000$ en choisissant le plus bas soumissionnaire.

À cela s'ajouteront des frais additionnels de 100 000$ à 150 000$ pour l'achat de meubles.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez décortiquer le tout à La Commission.