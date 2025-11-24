 Aller au contenu
Politique provinciale
Sans retenir le plus bas soumissionnaire

DG du Québec à New York: 2,6 M$ en fonds publics pour une nouvelle cuisine

par 98.5

0:00
1:25

Entendu dans

La commission

le 24 novembre 2025 14:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
DG du Québec à New York: 2,6 M$ en fonds publics pour une nouvelle cuisine
La délégation se trouve au 26e étage du 1 Rockefeller Plaza, à New York. / Cogeco Média

Le Journal de Montréal a dévoilé lundi que 2,6 M$ d'argent des contribuables ont été utilisés pour la rénovation de la demeure du délégué général du Québec à New York.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie justifie cette utilisation de fonds publics par des «enjeux de sécurité et de fonctionnement» et par le besoin de modernisation des systèmes de plomberie et d'électricité qui datent des années 1980.

Fait intéressant, le gouvernement aurait pu économiser jusqu'à 547 000$ en choisissant le plus bas soumissionnaire.

À cela s'ajouteront des frais additionnels de 100 000$ à 150 000$ pour l'achat de meubles.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez décortiquer le tout à La Commission.

Autre sujet abordé:

  • Le vice-président J.D Vance critique la politique migratoire du Canada.

Vous aimerez aussi

«On a un gouvernement qui a perdu le nord» -Magali Picard
La commission
«On a un gouvernement qui a perdu le nord» -Magali Picard
0:00
12:41
«Est ce que Pablo Rodriguez a la carrure pour devenir premier ministre?»
Le Québec maintenant
«Est ce que Pablo Rodriguez a la carrure pour devenir premier ministre?»
0:00
7:36

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Comment Trump réagirait-il à un Québec indépendant?
Rattrapage
Menace d'annexion
Comment Trump réagirait-il à un Québec indépendant?
Fin du «déboulage» scolaire: une excellente nouvelle pour les élèves
Rattrapage
La commission
Fin du «déboulage» scolaire: une excellente nouvelle pour les élèves
Nouveau phénomène: 50% des 60 ans et plus repoussent leur retraite
Rattrapage
Problèmes financiers, sentiments d'ennui...
Nouveau phénomène: 50% des 60 ans et plus repoussent leur retraite
Briser le préjugé: pourquoi le style combatif des femmes dérange?
Rattrapage
Stéréotype réducteur
Briser le préjugé: pourquoi le style combatif des femmes dérange?
À Montréal: des promoteurs proposent de construire 2500 logements sociaux
Rattrapage
Lutte à l'itinérance
À Montréal: des promoteurs proposent de construire 2500 logements sociaux
22% des juges fédéraux américains menacés dans la dernière année
Rattrapage
Politisation croissante de la justice
22% des juges fédéraux américains menacés dans la dernière année
«On a un gouvernement qui a perdu le nord» -Magali Picard
Rattrapage
Projet de loi 3: les syndicats exigent son retrait
«On a un gouvernement qui a perdu le nord» -Magali Picard
Hydro-Québec pourrait fournir plus d'énergie à des centres de données étrangers
Rattrapage
Une décision qui divise
Hydro-Québec pourrait fournir plus d'énergie à des centres de données étrangers
Hydro-Québec et l'éolienne: pales chinoises et filière québécoise en crise
Rattrapage
Absence d’offre locale
Hydro-Québec et l'éolienne: pales chinoises et filière québécoise en crise
Manipulation d'arme à feu: une enfant de 11 ans perd la vie
Rattrapage
À Saint-Vallier-de-Bellechasse
Manipulation d'arme à feu: une enfant de 11 ans perd la vie
Camionnage à rabais: des victimes portent l'enjeu devant Ottawa
Rattrapage
Sécurité publique sur les routes
Camionnage à rabais: des victimes portent l'enjeu devant Ottawa
Y a-t-il des failles de sécurité sur les lignes du REM?
Rattrapage
Après le décès de deux frères à Brossard
Y a-t-il des failles de sécurité sur les lignes du REM?
Crise au Parti libéral, critiques envers Québec solidaire et Postes Canada
Rattrapage
Le feu roulant politique
Crise au Parti libéral, critiques envers Québec solidaire et Postes Canada
Dormir avec son animal est-il bon pour la santé?
Rattrapage
Avis d’un vétérinaire
Dormir avec son animal est-il bon pour la santé?