44% des Canadiens croient au paranormal

Christian Page a discuté des rêves partagés, un phénomène anecdotique où deux personnes croient avoir fait le même rêve simultanément.

La difficulté à prouver la simultanéité et à exclure la contamination rend la recherche complexe.

L'étude explore des théories allant de la synchronisation neurologique au lien quantique entre des consciences.

Écoutez l'actualité du paranormal, avec Christian Page, lundi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

Autre sujet abordé:

Un sondage pancanadien sur les croyances révèle que 44% des Canadiens adhèrent à au moins un phénomène paranormal (excluant la religion).

Les femmes croient davantage aux fantômes; les hommes aux OVNIs.

Fait intéressant, les jeunes (19-29 ans) sont le groupe qui croit le moins au paranormal.