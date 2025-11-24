 Aller au contenu
44% des Canadiens croient au paranormal

Rêves partagés et lien quantique: la science se penche sur l'inexpliqué

par 98.5

le 24 novembre 2025 12:02

Christian Page a discuté des rêves partagés, un phénomène anecdotique où deux personnes croient avoir fait le même rêve simultanément.

La difficulté à prouver la simultanéité et à exclure la contamination rend la recherche complexe.

L'étude explore des théories allant de la synchronisation neurologique au lien quantique entre des consciences. 

Écoutez l'actualité du paranormal, avec Christian Page, lundi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

Autre sujet abordé: 

Un sondage pancanadien sur les croyances révèle que 44% des Canadiens adhèrent à au moins un phénomène paranormal (excluant la religion).

Les femmes croient davantage aux fantômes; les hommes aux OVNIs.

Fait intéressant, les jeunes (19-29 ans) sont le groupe qui croit le moins au paranormal.

